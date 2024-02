Stand: 19.02.2024 19:07 Uhr Nach Schüssen auf 29-Jährigen: 24-jähriger Verdächtiger in U-Haft

Die Polizei hat einen 24-jährigen Mann festgenommen, der vor der Moschee in Peine auf den 29-jährigen Sohn des Imams geschossen haben soll. Der Verdächtige wurde am Samstagabend in einem Hotel in Braunschweig festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim und die Polizei am Montag mitteilten. Bei der Vernehmung habe sich der 24-Jährige nicht geäußert. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes aus Heimtücke an. Bei den mehrfachen Schüssen auf den 29-Jährigen Anfang Februar war dieser schwer verletzt worden. Ermittler hatten später ein ausländer- oder islamfeindliches Motiv ausgeschlossen.

