Stand: 08.02.2024 15:15 Uhr Schüsse in Peine: Polizei sieht keinen islamfeindlichen Hintergrund

Die Schüsse auf einen 29-Jährigen in Peine hatten offenbar keinen ausländer- oder islamfeindlichen Hintergrund. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Donnerstag mit. Warum der Mann angeschossen wurde, sei weiter unklar. "Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Bei dem Opfer handelt es sich laut Polizei um den Sohn des Imams einer örtlichen Gemeinde. Auf ihn wurden nach ersten Ermittlungen am Samstagabend gegen 22.40 Uhr mehrere gezielte Schüsse abgegeben. Anschließend habe sich eine dunklen Limousine vom Tatort am Carl-von-Ossietzky-Platz entfernt. Der 29-Jährige erlitt laut Polizei erhebliche Verletzungen. Er sei in einem Krankenhaus operiert worden, befinde sich aber nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei in Peine bittet weiterhin um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05171) 99 90.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.02.2024 | 14:00 Uhr