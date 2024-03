Stand: 22.03.2024 15:25 Uhr Nach Messer-Angriffen: Polizei Wolfsburg läuft vermehrt Streife

Erst ein beinahe tödlicher Messerstich, dann eine Woche später ein weiterer Angriff: Nach mehreren Straftaten will die Polizei am Wolfsburger ZOB sichtbar Präsenz zeigen. Derzeit seien vermehrt uniformierte Polizeikräfte in dem Bereich unterwegs, so eine Sprecherin. Ihren Angaben nach wurden im Rahmen von Kontrollen bereits Drogen und mehrere gefährliche Gegenstände sichergestellt. Ein Polizist sei bei einem tätlichen Angriff verletzt worden. "Das Sicherheitsgefühl der Wolfsburger Bevölkerung ist uns sehr wichtig", sagte Wolfsburgs Polizeichefin Petra Krischker. Kontrollen habe es immer schon gegeben. Diese seien jedoch nicht immer wahrgenommen worden, weil sie oft durch Zivilbeamte erfolgt seien. Die Polizei setzt eigenen Angaben zufolge außerdem auf Kameras und die Bereitschaftspolizei, teilweise wird sie auch von der Diensthundeführerstaffel unterstützt.

