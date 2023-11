Insolventes Krankenhaus in Holzminden wird geschlossen Stand: 22.11.2023 14:01 Uhr Das insolvente Evangelische Krankenhaus Holzminden sollte eigentlich mit zwölf Millionen Euro saniert werden - nun wird es komplett geschlossen. Das Krankenhaus nimmt ab sofort keine Patienten mehr auf.

Letzteres sagte der Insolvenzverwalter Franz-Josef Danko am Mittwoch. "Für die Beschäftigen und alle, die sich in den letzten Monaten für den Erhalt des Krankenhauses eingesetzt haben, ist das natürlich ein schwerer Schlag", so Danko weiter. Löhne und Gehälter werden bis einschließlich November von der Agentur für Arbeit gezahlt.

Medizinische Versorgungszentren werden gerettet

Statt des Krankenhauses sollen nun drei medizinische Versorgungszentren im Landkreis Holzminden gerettet werden. Diese hatten ebenfalls Insolvenz angemeldet. Der Rat der Stadt Holzminden beschloss für ihre Rettung am Dienstag eine Bürgschaft in Höhe von 2,2 Millionen Euro. So sollen laut der Kommune zumindest die ambulanten Strukturen der medizinischen Versorgung aufrechterhalten werden.

Finanzspritze von zwölf Millionen Euro kommt nicht

Noch eineinhalb Wochen zuvor hatten die Stadt und der Kreis Holzminden Zuschüsse in Höhe von insgesamt zwölf Millionen Euro zugesagt. Die Kommune wollte die Gebäude des Evangelischen Krankenhauses kaufen. Dieses Konzept ist nun vom Tisch.

"Realitäten lassen keine andere Wahl"

Der Grund für die Wende ist laut Landrat Michael Schünemann (parteilos) die Kündigungen von 120 Mitarbeitern - darunter auch Ärzten und Beschäftigten in Schlüsselpositionen. Die zwischenzeitlich eingetretene personelle Situation mache die Weiterführung des Krankenhausbetriebes unmöglich, teilten Stadt und Landkreis Holzminden weiter mit: "Die mittlerweile eingetretenen Realitäten lassen keine andere Wahl."

Klinik-Verkleinerung war geplant

Ursprünglich hatten Stadt und Landkreis Holzminden in die insolvente Klinik investieren wollen. Mit der millionenschweren Finanzspritze sollte Zeit gewonnen und die Klinik saniert werden. Die Pläne sahen vor, die Klinik von 180 Betten auf 40 Betten zu verkleinern.

