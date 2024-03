Stand: 28.03.2024 09:32 Uhr Nach Gaskrise: Kohlekraftwerk Mehrum geht endgültig vom Netz

Das Kohlekraftwerk in Mehrum (Landkreis Peine) wird wieder vom Netz genommen - diesmal für immer. Nach 20 Monaten im Reservebetrieb werde die Anlage nun wieder heruntergefahren, erklärte Geschäftsführer Armin Fieber. Mehrum war das erste von 14 Steinkohle-Kraftwerken in Deutschland, das 2022 in der Gaskrise aus der Reserve geholt wurde. Am Gründonnerstag werde dort zum letzten Mal Strom aus Kohle produziert, so Geschäftsführer Fieber. Eine erneute Rückkehr aus der Reserve werde es nicht geben. Das Kraftwerk, das dem tschechischen Energiekonzern EPH gehört, werde nun abgerissen. In Mehrum soll danach ein neues Gaskraftwerk entstehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.03.2024 | 06:30 Uhr