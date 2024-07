Stand: 03.07.2024 09:00 Uhr Nach Brand bei Uslar: Feuerwehr bedankt sich für Hilfsbereitschaft

Nach einemGroßbrand in einem Wohnhaus in Sohlingen bei Uslar (Landkreis Northeim) dankt die Feuerwehr Northeim den Anwohnern für ihre Hilfsbereitschaft. Viele Anwohner seien ausgesprochen hilfsbereit gewesen und hätten schnell und umsichtig gehandelt, lobte der zuständige Abschnittsbrandmeister Markus Groß. Dadurch hätten sie die Löscharbeiten erleichtert. Außerdem hätten die Anwohner Leitern zur Menschenrettung bereitgestellt und mitgeholfen, Platz für die Feuerwehr zu schaffen, die in beengten Straßenverhältnissen in der Bäckerstraße die Flammen löschen musste. Der Großbrand war am vergangenen Freitag in einem Zimmer des Wohnhauses ausgebrochen. Vier Menschen wurden über Leitern der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude gerettet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.07.2024 | 09:35 Uhr