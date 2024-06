Stand: 28.06.2024 17:54 Uhr Großbrand in Uslar - Vier Menschen über Leiter gerettet

In Uslar (Landkreis Northeim) hat es am Freitagmorgen einen Großbrand gegeben. Die Löscharbeiten dauerten nach Angaben der Feuerwehr bis in den Nachmittag. Vier Menschen mussten demnach über Leitern der Feuerwehr aus einem brennenden Gebäude gerettet werden - sie kamen in ein Krankenhaus. Ausgebrochen war der Brand ersten Angaben zufolge in einem Zimmer. Zudem griffen die Flammen auf zwei weitere Gebäude über. Zwischenzeitlich hatten die Behörden im Uslarer Ortsteil Sohlingen wegen des massiven Rauches eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben. Das Haus, in dem das Feuer ausgebrochen war, wurde durch das Feuer augenscheinlich vollkommen zerstört, wie ein Sprecher der Kreisfeuerwehr Northeim mitteilte. Zur Brandursache machte die Feuerwehr bisher keine Angaben. Insgesamt seien rund 230 Rettungskräfte im Einsatz gewesen.

