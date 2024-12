Stand: 16.12.2024 11:17 Uhr Nach Bahnunfall bei Marienborn: Zugausfälle und Verspätungen

Im Bahnverkehr in der Region Braunschweig kommt es nach einem Unfall mit einem Güterzug weiter zu Behinderungen. Die Strecke zwischen Helmstedt und Wefensleben (Landkreis Börde) bleibe noch bis mindestens Mittwochabend gesperrt, sagte ein Bahnsprecher. Schienen, Schwellen und das Gleisbett müssen seinen Angaben nach repariert werden. Zwischen Magdeburg und Braunschweig fahren deshalb keine Regionalbahnen. Zwischen Helmstedt und Wefensleben pendeln Busse. Die Fernverkehrszüge werden über Wolfsburg umgeleitet. Am Freitag hatte ein Güterzug einen Lkw erfasst. Laut Polizei stand der mit Bauschutt beladene Laster wegen eines technischen Defekts auf einem Bahnübergang. Der Lkw-Fahrer habe das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen können, der Lokführer sei leicht verletzt worden, so die Polizei. Der Güterzug wurde laut Bahn bereits mit einer Hilfslok abgeschleppt.

