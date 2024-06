Stand: 26.06.2024 07:23 Uhr Nach Angriff auf Kollenrott: Täter verzichtet auf Berufung

Der Angriff auf die Landtagsabgeordnete Marie Kollenrott (Grüne) hat nun doch kein weiteres juristisches Nachspiel. Der Täter hat, entgegen seiner Ankündigung, keine Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts Göttingen eingelegt. Die Frist dafür sei abgelaufen, teilte ein Gerichtssprecher mit. Der 66-Jährige war in der vergangenen Woche wegen Körperverletzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 1.600 Euro verurteilt worden, zudem muss der Mann der Politikerin 600 Euro Schmerzensgeld zahlen. Laut dem Urteil hatte er Kollenrott im Mai an einem Wahlkampfstand in der Göttinger Innenstadt auf den Arm geschlagen und sie beleidigt.

