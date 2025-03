Nach Amokalarm an Gymnasium: Polizei gibt Entwarnung Stand: 03.03.2025 12:36 Uhr Nach einem Amokalarm in Braunschweig hat die Polizei Entwarnung gegeben. Der Alarm war am Vormittag ausgelöst worden. Die Polizei evakuierte und durchsuchte daraufhin das Gymnasium.

Am Mittag waren dies abgeschlossen, wie die Polizei via Kurznachrichtendienst X mitteilte. "Es konnte keine Gefahr festgestellt werden und bestand zu keiner Zeit", hieß es. Die Polizei ermittele nun die Ursache des ausgelösten Alarms.

Großaufgebot der Polizei durchsucht Schule

Gegen 9.15 Uhr am Montagvormittag war der Alarm an der Neuen Oberschule ausgelöst worden. Ein Großaufgebot der Polizei durchsuchte daraufhin das Gebäude im Nordosten Braunschweigs. Schülerinnen und Schüler wurden im weiteren Verlauf aus dem Gebäude geholt und zu einer Sammelstelle am Gliesmaroder Bahnhof in der Nähe der Schule gebracht. Dort konnten Eltern ihre Kinder abholen. An dem Gymnasium werden mehr als 1.100 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Verkehrsbehinderungen rund ums Gymnasium

Infolge des Einsatzes war es am Vormittag rund um das Gymnasium zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Polizei bat darum, Rettungsgassen freizuhalten und den Bereich um die Neue Oberschule großräumig zu meiden.

