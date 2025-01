Stand: 25.01.2025 01:00 Uhr Amokalarm an Grundschule in Braunschweig: Ursache wohl gefunden

Nach dem Amokalarm an der Grundschule Hohestieg in Braunschweig ermittelt die Polizei wegen Störung des öffentlichen Friedens. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte jemand am Mittwoch einen Amok-Alarmknopf, ähnlich dem eines Feueralarms, auf einer Toilette eingeschlagen. Daraufhin wählte eine Schulmitarbeiterin den Notruf. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste rückten den Angaben zufolge mit einem Großaufgebot an, Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte wurden in Räume des Klinikums Holwedestraße gebracht. Am Nachmittag gab die Polizei Entwarnung.

