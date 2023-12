Stand: 23.12.2023 16:48 Uhr Müden: Radfahrerin stirbt nach Unfall mit Auto

Eine Fahrradfahrerin ist am Samstagmorgen bei einem Unfall mit einem Auto in Müden (Aller) im Landkreis Gifhorn gestorben. Ein 83-Jähriger sei mit seinem Wagen in die vor ihm auf der Straße fahrende Radfahrerin geprallt, teilte die Polizei mit. Die 67-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.

