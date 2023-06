Stand: 05.06.2023 12:37 Uhr Motorradfahrer stürzt nach Unfall mitsamt Sitzbank Abhang hinunter

Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer hat bei einem Unfall auf der Bundesstraße 446 schwere Verletzungen davongetragen. Der Mann war am Samstag mit seiner Maschine zwischen den Ortschaften Holzerode und Ebergötzen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Krad prallte demnach gegen die Schutzplanke. Durch den Aufprall riss die Sitzbank ab. Der 21-Jährige stürzte mit der Sitzbank einen Abhang mehrere Meter hinunter in die Tiefe. Ersthelfer versorgten den Schwerverletzten, bis die Rettungskräfte eintrafen. Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen in eine Klinik in Göttingen. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.06.2023 | 13:30 Uhr