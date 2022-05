"Mord ohne Leiche": Urteil gegen Polizisten heute erwartet Stand: 31.05.2022 02:00 Uhr Am Landgericht Braunschweig soll heute im Prozess gegen einen 51-jährigen Polizisten das Urteil fallen. Ihm wird vorgeworfen, seinen Freund umgebracht zu haben - eine Leiche gibt es jedoch nicht.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Bundespolizisten vor, seinen engsten Freund im April 2021 in dessen Garten in Liebenburg (Landkreis Goslar) getötet zu haben. Der 51-Jährige soll sein stark blutendes Opfer anschließend in dessen Kleintransporter weggefahren haben. Das Auto tauchte später auf dem Expo-Gelände in Hannover am Holländischen Pavillon auf. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Sie geht davon aus, dass der 51-Jährige mit der Ehefrau seines Freundes zusammenleben wollte, mit der er seit fünf Jahren eine Affäre hatte.

VIDEO: Vermisster Karsten M.: Polizei erhält über 30 Hinweise (19.08.2021) (1 Min)

Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gefordert

Staatsanwaltschaft und Nebenklage plädierten für eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Dann könnte der Angeklagte auch nach 15 Jahren nicht entlassen werden. Die Verteidigung forderte einen Freispruch vom Mordvorwurf. Der 51-Jährige hatte während des gesamten Prozesses geschwiegen.

