"Mord ohne Leiche": Lebenslange Haft für Angeklagten Stand: 31.05.2022 15:54 Uhr Das Landgericht Braunschweig hat am Dienstag einen 51 Jahre alten Mann zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt. Die Leiche des Mordopfers ist bislang nicht aufgetaucht.

Der 51-jährige Angeklagte hat dem Gericht zufolge seinen engsten Freund im April 2021 in dessen Garten in Liebenburg (Landkreis Goslar) getötet. Er brachte das stark blutende Opfer anschließend in dessen Kleintransporter an einen unbekannten Ort. Das Auto tauchte später auf dem Expo-Gelände in Hannover am Holländischen Pavillon auf. Nach Überzeugung des Gerichts wollte der Tatverdächtige aus einer langjährigen Affäre endlich eine offizielle Liebesbeziehung mit der Ehefrau des Freundes eingehen. Die Frau zeigte aber keine Bereitschaft, ihren Mann zu verlassen. "Er stand dem Zusammenleben im Weg und musste weg", sagte einer der Richter in der Urteilsbegründung.

Gericht: Indizien zufolge ist der Vermisste tot

Ermittler entdeckten auf der Terrasse - dem mutmaßlichen Tatort - eine Blutlache, blutige Schleifspuren und die kaputte Brille des Vermissten. In dem Kleintransporter fand sich zudem eine größere Menge Blut. Die Kammer gehe aufgrund weiterer Indizien davon aus, dass der Familienvater nicht mehr lebt, hieß es. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage hatten neben der lebenslangen Freiheitsstrafe die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gefordert. Die Verteidigung wollte einen Freispruch vom Mordvorwurf erreichen. Der Angeklagte selbst schwieg während des kompletten Verfahrens. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht, es ist Revision möglich.

