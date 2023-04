Stand: 13.04.2023 09:27 Uhr Mord ohne Leiche: Polizist bleibt lebenslang im Gefängnis

Ein Bundespolizist aus Liebenburg (Landkreis Goslar) muss wegen Mordes lebenslang im Gefängnis bleiben. Der Bundesgerichtshof hat laut einem Bericht der "Braunschweiger Zeitung" seine Revision als unbegründet zurückgewiesen. Damit ist das Urteil des Landgerichts Braunschweig rechtskräftig. Der Mann hatte vor zwei Jahren seinen 51 Jahre alten Freund in dessen Garten getötet. Die Leiche ist bis heute nicht gefunden worden. Am Tatort wurden Blutspuren des Opfers gefunden. Der Täter soll eine Affäre mit der Ehefrau seines Freundes gehabt haben und wollte laut Gericht dessen Platz in der Familie einnehmen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 13.04.2023 | 06:30 Uhr