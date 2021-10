Stand: 07.10.2021 08:22 Uhr Mord in Helmstedt vor zehn Jahren: Urteil steht bevor

Fast zehn Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines 42-jährigen Mannes in Helmstedt steht der Mordprozess kurz vor dem Abschluss. Am Braunschweiger Landgericht werden am Donnerstag die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Ein Urteil soll am 12. Oktober fallen. Dem Mann wird vorgeworfen, einen Bekannten im Dezember 2011 heimtückisch und aus Habgier ermordet zu haben. Der Angeklagte streitet das ab. Möglich wurde der Prozess laut Staatsanwaltschaft nur, weil der Angeklagte im vergangenen Jahr bei Aussagen als Zeuge plötzlich Täterwissen preisgab. Er war bereits kurz nach der Tat als Verdächtiger im Fokus der Ermittler gewesen. Da es damals aber nicht genug Beweise gab, wurde das Verfahren eingestellt.

