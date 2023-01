Stand: 10.01.2023 13:52 Uhr Mobilitäts-Forschung: Umfrage im Großraum Braunschweig

Wie bewegen sich Menschen im Großraum Braunschweig, welche Angebote brauchen sie? Um das herauszufinden, soll die alltägliche Mobilität der Menschen in insgesamt 37 Kommunen erforscht werden. Dazu hat der Regionalverband Großraum Braunschweig bei der Technischen Universität Dresden eine Mobilitäts-Umfrage in Auftrag gegeben. Die Adressen von 270.000 Haushalten seien zufällig ausgewählt worden, teilte der Großraumverband mit. Befragt werden Menschen in der gesamten Region: von Peine bis Helmstedt, von Wittingen bis Clausthal- Zellerfeld. Die ersten Haushalte sollen bereits in den nächsten Tagen Post erhalten. Das Datenmaterial soll anonymisiert ausgewertet werden. Mit ersten Ergebnissen rechnen die Forschenden für Ende 2024. Die Untersuchung ist Teil eines bundesweiten Forschungsprojekts zur Mobilität in Städten, das zeitgleich in mehr als 500 deutschen Städten und Gemeinden läuft.

