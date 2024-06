Stand: 26.06.2024 11:21 Uhr Mit Taschenmesser: Jugendlicher verletzt 34-Jährigen schwer

Ein 16-Jähriger soll in der Nacht zu Dienstag einen 34 Jahre alten Mann in Schöningen (Landkreis Helmstedt) mit einem Taschenmesser schwer verletzt haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten sich mehrere Personen vor einem Kiosk in der Schöninger Innenstadt aufgehalten. Dabei seien der 34-Jährige und der Vater des mutmaßlichen Täters in Streit geraten. Als der 16-Jährige dazugekommen sei, habe er unvermittelt mit einem Taschenmesser auf das Opfer eingestochen. Danach flüchtete der Jugendliche. Die Befragung der Zeugen habe sich für die eingesetzten Polizisten schwierig gestaltet, da die angetroffenen Personen erheblich unter Alkoholeinfluss standen und sich aggressiv und unkooperativ verhielten. Dennoch konnte der 16-Jährige als mutmaßlicher Angreifer ermittelt und wenig später an der Wohnanschrift seiner Eltern angetroffen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen sei der Jugendliche entlassen worden, so die Polizei.

