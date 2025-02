Stand: 17.02.2025 14:59 Uhr Mit Nacktbildern erpresst: 21-Jähriger wird Opfer von Sextortion

Ein 21-Jähriger aus Northeim ist Opfer der Erpresser-Methode "Sextortion" geworden. Wie die Polizei Northeim am Montag mitteilte, wurde er mit Nacktbildern erpresst und erstattete Anzeige. Demnach wurde der junge Mann am frühen Sonntagmorgen auf der Social-Media-Plattform Instagram angeschrieben. Die unbekannte Chat-Person habe das Gespräch in eine sexuelle Richtung gelenkt und vorgeschlagen, Nacktbilder zu verschicken, so die Polizei. Nachdem der 21-Jährige die Bilder geschickt hatte, wurde er aufgefordert, 500 Euro in Form eines Guthaben-Codes für eine Online-Spielplattform zu übermitteln. Während eines Online-Telefonats baute der unbekannte Erpresser so viel Druck auf, dass der 21-Jährige der Forderung nachkam. Als weitere 1.500 Euro gefordert wurden, ging der Mann zur Polizei.

