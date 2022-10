Stand: 03.10.2022 19:28 Uhr Mit Licht und laufendem Motor: Betrunkener schläft im Pkw ein

Mitten auf der Straße in Westerholz (Landkreis Gifhorn) ist ein betrunkener Mann mit seinem Auto stehen geblieben. Passanten entdeckten das Auto in der Nacht zu Sonnabend mit laufendem Motor und eingeschaltetem Licht und meldeten es der Polizei. Die Beamten fanden auf dem Fahrersitz einen reglosen Mann vor und nahmen starken Alkoholgeruch im Auto wahr. "Es hat die Einsatzbeamten einiges an Mühe gekostet", den 65-Jährigen zu wecken, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Gifhorn vom Montag. Angaben zum Sachverhalt habe der Fahrer auch nach einer kurzen Orientierungsphase nicht machen wollen - ebenso wenig wie einen freiwilligen Atemalkoholtest. Deshalb brachte die Polizei ihn zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Gegen den Mann liegt jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr vor.

