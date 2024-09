Stand: 07.09.2024 13:07 Uhr Mit Grillspießen bewaffnet: Streit vor Restaurant eskaliert

Vor einem Braunschweiger Grillrestaurant ist es am Freitag zu einer Schlägerei mit rund 20 Personen gekommen. Zeugen zufolge sollen sich die Beteiligten teilweise mit Grillspießen bewaffnet haben. Die Polizei beruhigte die Lage nach eigenen Angaben rasch. Es sei nur zu oberflächlichen Verletzungen gekommen, teilte die Polizei mit. Waffen oder gefährliche Gegenstände sind demnach nicht gefunden worden. Die Beamten sprachen Platzverweise aus. Vereinzelt sind laut Polizei Personen in Gewahrsam genommen worden, um weiteren Straftaten vorzubeugen. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Landfriedensbruch in besonders schwerem Fall ein. Den Angaben zufolge waren Inhaber und Personal mit einer Gruppe in Streit geraten, die sich vor dem Grillrestaurant aufgehalten hatte - der Anlass ist unklar.

