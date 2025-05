Mit Benzin übergossen und angezündet: Frau aus Goslar gestorben Stand: 06.05.2025 11:58 Uhr Eine Mutter von vier Kindern aus Goslar-Oker ist gestorben, nachdem sie mit Benzin übergossen und angezündet wurde. Die Polizei nahm den Ehemann der Frau fest. Er gilt als tatverdächtig.

Die mutmaßliche Gewalttat soll sich der Polizei zufolge am Montag gegen 4.15 Uhr in der gemeinsamen Wohnung des Ehepaares ereignet haben. Der 50-jährige Ehemann wurde vor Ort festgenommen. Er wird verdächtigt, seine Frau mit Benzin übergossen und angezündet zu haben. Danach sei die 40-Jährige im ersten Stockwerk aus dem Fenster gestürzt, so die Braunschweiger Staatsanwaltschaft. Die Frau wurde schwer verletzt gefunden und starb am Nachmittag im Krankenhaus. Das Paar hat vier minderjährige Kinder, die sich zunächst in der Obhut des Jugendamtes des Landkreises Goslar befinden.

Polizei ermittelt wegen Mordes

Ob die Frau aus Panik aus dem Fenster gestürzt ist oder der Mann sie gestoßen hat, soll noch ermittelt werden. Unklar ist auch, ob sie an den Folgen des Sturzes oder aufgrund der Brandverletzungen ums Leben kam. Das soll eine Obduktion ergeben, die in den kommenden Tagen durchgeführt werden soll. Die Polizei ermittelt gegen den 50-jährigen Ehemann wegen Mordes. Er soll heute im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

