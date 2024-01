Stand: 19.01.2024 15:09 Uhr 5,53 Promille: Betrunkener Autofahrer fährt sich auf Parkplatz fest

Die Polizei in Kalefeld (Landkreis Northeim) hat einen betrunkenen Autofahrer mit sage und schreibe 5,53 Promille gestoppt. Der 45-Jährige hatte sich am Dienstagabend mit seinem Wagen auf dem Grünstreifen eines Supermarkt-Parkplatzes festgefahren, wie die Polizei mitteilte. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab den erstaunlich hohen Wert. Der Mann kam in ein Krankenhaus und wurde vorsorglich stationär aufgenommen. Außerdem leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein und beschlagnahmten den Führerschein des 45-Jährigen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min