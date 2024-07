Stand: 09.07.2024 21:43 Uhr "Milliardenbelastung": Volkswagen senkt Prognose für 2024

Volkswagen senkt unter anderem bei seiner Premiumtochter Audi die Ergebnisprognose für das laufende Jahr. Statt 7,0 bis 7,5 Prozent vom Umsatz dürften nur noch 6,5 bis 7,0 Prozent vom Umsatz als operatives Ergebnis bleiben, teilte der Konzern am Dienstagabend überraschend in Wolfsburg mit. Als Grund nannten die Verantwortlichen milliardenschwere Belastungen. Konzernweit lägen diese bei rund 2,6 Milliarden Euro, hieß es, darunter Rückstellungen für den Personalabbau bei der Kernmarke Volkswagen Pkw in Höhe von 0,9 Milliarden Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel VW