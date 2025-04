Stand: 04.04.2025 11:23 Uhr Schöppenstedt: Mehr als 1.000 Cannabis-Pflanzen beschlagnahmt

Eine illegale Cannabis-Plantage mit mehr als 1.000 Pflanzen hat die Polizei in Schöppenstedt (Landkreis Wolfenbüttel) beschlagnahmt. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft handelte sich um eine professionell eingerichtete Aufzucht-Anlage. Bei der Durchsuchung in dem Wohnhaus trafen die Beamten einen 22-Jährigen an. Er wurde vorläufig festgenommen. Zuvor hatte die Polizei einen Hinweis auf die Drogenplantage erhalten.

Weitere Informationen Cannabis-Plantage in leer stehender Gaststätte Die Hausbesitzerin wollte in Bad Harzburg nur nach dem Rechten schauen - und war überrascht, dass die Tür verriegelt war. mehr 1.600 Cannabis-Pflanzen: Illegale Plantagen bei Razzia gefunden Betreiber der Plantagen soll eine Gruppe aus der Region Hannover sein. Die Einsatzkräfte fanden mehr als 1.600 Pflanzen. mehr

