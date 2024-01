Stand: 12.01.2024 10:32 Uhr Messerangriff in Braunschweig: Drei Verdächtige festgenommen

In der Braunschweiger Innenstadt haben am Donnerstagabend drei Personen einen 26-Jährigen mit einem Messer attackiert. Laut Polizei sollen zwei Männer im Alter von 17 und 28 Jahren sowie eine 26-jährige Frau mit dem Opfer in Streit geraten sein. Daraufhin zog der 28-Jährige ein Messer und verletzte den 26-Jährigen am Arm. Weitere Angriffe auf den Oberkörper konnte das Opfer nach Polizeiangaben abwehren. Erst als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, ergriffen die drei Verdächtigen die Flucht. Mehrere Zeugen nahmen die Verfolgung auf, eine zivile Polizeistreife konnte die Flüchtigen stoppen. Als sie den 28-Jährigen zu Boden zwangen, schlugen der 17-Jährige und die 26 Jahre alte Frau auf die Polizeikräfte ein. Die Beamten konnten die drei jedoch überwältigen und festnehmen. Das Opfer erlitt einen schweren Blutverlust und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Verdächtigen wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

