Messer auf Spielplatz gefunden - Staatsschutz ermittelt Stand: 22.11.2023 19:33 Uhr Nachdem auf einem Spielplatz in Bremen erneut ein Messer gefunden worden ist, ermittelt der Staatsschutz. Die Funde könnten mit verdächtigen Briefen zusammenhängen, die an Parteibüros etwa in Göttingen geschickt wurden.

Seit Mai 2020 wurden in der Bremer Neustadt immer wieder Messer und spitze Gegenstände auf Spielplätzen gefunden, die Sonderkommission "Spielplatz" der Bremer Polizei ermittelt. Im aktuellen Fall hat ein Kind beim Spielen auf einem Sandplatz einer Kindertagesstätte ein Küchenmesser entdeckt. Das Kind blieb unverletzt. Auf dem Messer befanden sich den Angaben zufolge antisemitische und rechtsextreme Aufschriften und Symbole.

Zusammenhang mit Briefen an Parteibüros

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Messerfunde im Zusammenhang mit Briefen an Parteibüros stehen. Die Briefe hatten verdächtiges Pulver enthalten und waren an Büros verschiedener Parteien in Bremen und Göttingen verschickt worden. Demnach wird vermutet, dass für die Taten ein und derselbe Täter verantwortlich ist.

