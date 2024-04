Stand: 01.04.2024 15:43 Uhr Mehrere Unfälle mit Motorrädern am Osterwochenende

Bei Unfällen mit Motorrädern wurden über die Ostertage im Landkreis Gifhorn drei Menschen schwer verletzt. Eine 68 Jahre alter Motorradfahrerin kollidierte am Sonntag seitlich mit einem entgegenkommenden Auto eines 37-Jährigen. Die Frau habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei am Montag mit. Sie sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die vier Insassen des Autos kamen demnach mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Bei zwei weiteren Unfällen am Samstag und Sonntag kamen nach Polizeiangaben ein 26 Jahre alter Motorradfahrer auf der B244 zwischen Croya und Brome und eine 20 Jahre alte Motorradfahrerin auf der Kreisstraße 32 von Giebel in Richtung Parsau jeweils ohne Fremdverschulden von der Straße ab. Sie wurden beide mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

