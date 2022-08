Stand: 10.08.2022 07:28 Uhr Mehrere Schwerverletzte bei Unfall auf A7 bei Rosdorf

Mehrere Menschen sind bei einem Unfall auf der A7 am frühen Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Fahrer eines Pkw bei Rosdorf (Landkreis Göttingen) auf einen Sattelschlepper aufgefahren, der auf dem Standstreifen hielt. In der Folge des Unfalls kam es zwischen Hedemünden und Göttingen zu Behinderungen, die A7 musste in Fahrtrichtung Hannover drei Stunden voll gesperrt werden. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.08.2022 | 06:30 Uhr