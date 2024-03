Stand: 21.03.2024 13:02 Uhr Mehrere Schockanrufe in Peine: Polizei warnt vor Betrug

Die Polizei Peine meldet vier Fälle, in denen Betrüger hohe Geldsummen von Seniorinnen und Senioren durch Schockanrufe erbeuten wollten. Bei allen Anrufen meldeten sich demnach angebliche Polizeibeamte. Sie hätten den Betroffenen mitgeteilt, dass ihre Kinder in Verkehrsunfälle verwickelt gewesen seien, bei denen ein Mensch gestorben sein soll. Die Unbekannten forderten laut Polizei hohe fünfstellige Kautionssummen von den Senioren. Zu Geldübergaben kam es den Angaben zufolge in diesen Fällen allerdings nicht. Die Polizei warnt weiterhin insbesondere ältere Menschen vor solchen Trickbetrügern und bittet darum unverzüglich die echte Polizei zu informieren.

