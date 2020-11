Stand: 27.11.2020 06:53 Uhr Mehrere Menschen bei Brand in Göttingen leicht verletzt

Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend drei Bewohner aus einem brennenden Fachwerkhaus in der Göttinger Innenstadt gerettet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das Feuer war gegen 20 Uhr 30 in einer Massagepraxis im 1. Stockwerk des Wohn- und Geschäftshauses ausgebrochen. Insgesamt vier Menschen wurden nach Angaben der Göttinger Feuerwehr durch Rauchgase leicht verletzt. Brandursache und Schadenhöhe sind noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.11.2020 | 06:30 Uhr