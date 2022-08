Massive Probleme auf A2 nach Lkw-Unfall bei Braunschweig Stand: 09.08.2022 19:10 Uhr Auf der A2 bei Braunschweig ist es am Dienstag nach einem Unfall zu einem kilometerlangen Stau gekommen. Bei dem Unfall am Vormittag mit mehreren Lkw wurden drei Menschen verletzt.

Laut Polizei hatte es am Morgen auf der A2 kurz hinter Braunschweig-Ost zunächst einen Unfall gegeben, woraufhin sich ein Stau bildete. Ein Lkw-Fahrer musste an diesem Stauende bremsen, was ein ihm nachfolgender Fahrer nicht mehr rechtzeitig schaffte. Der 60-Jährige fuhr mit seinem Laster auf und wurde schwer verletzt. Auch der Fahrer eines Lkw der Bundeswehr konnte sein Fahrzeug nicht mehr stoppen und fuhr in die Unfallstelle. Er und ein weiterer Insasse erlitten leichte Verletzungen.

A2 musste für Lkw-Bergung gesperrt werden

Zwei der beteiligten Lkw mussten abgeschleppt werden, weswegen die A2 in Fahrtrichtung Hannover gesperrt werden musste. Der Schaden durch den Unfall wird auf insgesamt mindestens 850.000 Euro geschätzt.

