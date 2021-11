Stand: 22.11.2021 13:12 Uhr Maskierter und bewaffneter Mann raubt Kiosk in Helmstedt aus

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in der Helmstedter Innenstadt einen Kiosk überfallen und ausgeraubt. Das berichtet die Polizei. Der maskierte Mann bedrohte demnach den Angestellten des Geschäfts in der Neumärker Straße mit einer Waffe und zwang ihn, Geld aus der Kasse herauszugeben. Der Täter floh daraufhin mit dem Geld und aufgesetzter Kapuze durch die Innenstadt. Nun sucht die Polizei zeugen. Die Ermittler schätzen, dass der Mann zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß ist. Während der Tat trug er einen dunklen Kapuzenpullover, eine helle Hose und dunkle Turnschuhe.

