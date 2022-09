Stand: 28.09.2022 11:18 Uhr Maskierter Täter raubt Tankstelle in Braunschweig aus

In Braunschweig hat am Dienstagabend ein maskierter Mann eine Tankstelle überfallen. Nach Angaben der Polizei betrat der Unbekannte gegen 18.50 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte einen Mitarbeiter mit einem Messer und verlangte die Einnahmen aus der Kasse. Er steckte das Geld in eine Umhängetasche und flüchtete, als er bemerkte, dass sich weitere Tankstellenmitarbeiter in einem Büro aufhielten. Der Mann soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein. Er trug eine schwarze Jacke, einen grauen Kapuzenpullover, schwarze Handschuhe und eine schwarze FFP2-Maske. Das schwarze Messer soll auffällige Löcher in der Klinge haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 bei der Polizei zu melden.

