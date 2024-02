Stand: 15.02.2024 15:33 Uhr Markierungsarbeiten: A39 bei Braunschweig am Freitag gesperrt

Am Freitag wird die A39 ab der Anschlussstelle Braunschweig-Südstadt bis zum Autobahnkreuz Braunschweig-Süd in Richtung Kassel zwischen 10 und 11.30 Uhr voll gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH am Donnerstag mit. Grund für die Sperrung ist demnach, dass im Baustellenbereich die Fahrbahnmarkierung erneuert werden muss. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich in diesem Zeitraum weiträumig zu umfahren. Rettungs- und Polizeifahrzeuge könnten die Sperrung passieren. Sobald die vorübergehende gelbe Fahrbahnmarkierung befahrbar ist, werde die Sperrung aufgehoben, so die Autobahn GmbH. Witterungsbedingt sei es möglich, dass die Markierung zeitlich verschoben werden muss.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau