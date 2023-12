Stand: 21.12.2023 11:07 Uhr Mann mit Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz in Göttingen aus

Ein 26-Jähriger hat am Dienstag am Göttinger Bahnhof mit einer Spielzeugpistole einen Polizei-Einsatz ausgelöst. Den Angaben der Polizei zufolge hatte ein Passant beobachtet, wie der Mann augenscheinlich mit einer Schusswaffe in der Hand ins Bahnhofsgebäude ging. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Auf einem der Bahnsteige ergriffen ihn schließlich die Einsatzkräfte. Laut Polizei ist dem psychisch kranken Mann die Tragweite seines Handelns nicht bewusst gewesen. Der Rheinland-Pfälzer durfte nach Hause fahren - allerdings ohne die Plastikwaffe.

