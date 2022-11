Stand: 01.11.2022 21:20 Uhr Mann mit Horrormaske und Holzaxt verletzt fünfjähriges Kind

In Goslar hat an Halloween ein mit einer Horrormaske maskierter Mann eine Mutter und ihr fünfjähriges Kind attackiert. Mit einer Axt aus Holz schlug der Unbekannte am Montagnachmittag nach dem Kind und verletzte es an der Stirn. Anschließend floh er. Der fünfjährige Junge erlitt eine kleine Platzwunde und ist derzeit noch nicht vernehmungsfähig. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie hofft auf Zeugen, die einen großen Mann mit einer sogenannten Scream-Maske und einer Holzaxt in der Stadt gesehen haben.

