Stand: 25.06.2024 11:33 Uhr Mann lebensgefährlich verletzt auf Parkbank entdeckt

Ein 38 Jahre alter Mann ist am Montagabend lebensgefährlich verletzt auf einer Parkbank in der Wolfsburger Innenstadt entdeckt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin handelt es sich um Kopfverletzungen. Wie sie entstanden sind, sei noch unbekannt. Der Mann sei bisher nicht vernehmungsfähig. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung. Im Krankenhaus hatten die behandelnden Ärzte festgestellt, dass die Verletzungen mit großer Wahrscheinlichkeit durch Fremdeinwirkung entstanden sind. Bekannte des 38-Jährigen hatten einen Rettungswagen gerufen, nachdem sie den Mann, der ohne festen Wohnsitz in Wolfsburg lebt, auf einer Parkbank vor dem Südkopfcenter gefunden hatten. Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05361) 464 60 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min