Stand: 14.06.2024 11:58 Uhr Mann kippt Kanister in Gulli aus - und verdreckt damit Fluss

Beim Entsorgen einer öligen Flüssigkeit hat ein 36-Jähriger in Moringen (Landkreis Northeim) am Donnerstagnachmittag den Fluss Moore verunreinigt. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann zwei Kanister im Seitengulli einer Straße ausgekippt. Die Flüssigkeit sei dann über die Kanalisation in das Gewässer gelangt und bildete dort einen Ölfilm, so die Polizei. Zeugen hatten einen starken Diesel-Geruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte beseitigten die Verunreinigung. Die Polizei beziffert den Schaden auf 10.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wasserqualität