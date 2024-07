Stand: 20.07.2024 12:07 Uhr Mann hält sieben Hunde und 14 Wachteln in seiner Wohnung

Gegen einen Mann aus Wolfenbüttel wird unter anderem wegen Verstoßes gegen das Cannabis-, Betäubungsmittel- und Tierschutzgesetz ermittelt. Wie die Polizei Wolfenbüttel am Samstag mitteilte, war der Mann aufgefallen, weil er am Freitagabend seine Wohnung in einem Mehrfamilienhauses über eine Leiter betreten hatte. Anwohnende hatten daraufhin die Polizei alarmiert. Zwar handelte es sich nicht um einen Einbrecher, sondern der Bewohner hatte sich versehentlich ausgesperrt. In der Wohnung machten die Beamten dann aber überraschende Entdeckungen: 22 Hanfpflanzen, weitere Betäubungsmittel, sieben Hunde und 14 Wachteln. Die Tiere wurden laut Polizei unter schlechten hygienischen Umständen gehalten.

