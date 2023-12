Stand: 14.12.2023 10:06 Uhr Mann droht in Notaufnahme mit Schreckschusswaffe

In der Notaufnahme des Klinikums Braunschweig hat am Dienstagabend ein bewaffneter Mann einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einer Schreckschusspistole bedroht. Das teilte die Polizei mit. Demnach rannte er auf den Mann zu und richtete die Waffe auf ihn. Der Sicherheitsmann habe daraufhin nach dem Angreifer gegriffen und es habe ein Gerangel gegeben. Mithilfe weiterer Personen sei der 59-Jährige überwältigt worden. Bei der Waffe habe sich herausgestellt, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelt. Die Polizei nahm den 59-Jährigen eigenen Angaben zufolge in Gewahrsam und ermittelt nun zu den Hintergründen. Der Mann habe sich psychisch auffällig benommen.

