Stand: 18.06.2024 12:04 Uhr Mann belästigt und verfolgt 13-jährigen Jungen in Göttingen

Ein unbekannter Mann hat am vergangenen Freitag zwei 13-jährige Jungen in Göttingen verbal belästigt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte er die beiden an einem Spielplatz im Stadtteil Grone angesprochen und ihnen eine Fahrt mit seinem E-Scooter angeboten. Nach der Fahrt habe der Mann die Jungen "in aufdringlicher Weise" in ein Gespräch verwickelt. Als sich die 13-Jährigen entfernten, verfolgte der Mann sie nach Angaben der Polizei. Die Jungen hätten schließlich eine Passantin um Hilfe gebeten, die daraufhin sofort die Polizei verständigte. Der Mann entfernte sich daraufhin laut Polizei in unbekannte Richtung. Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu dem Unbekannten und nimmt diese unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 entgegen.

So wird der Mann beschrieben:

ca. 40 Jahre alt

kräftige Statur

circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß

beige Hose

schwarzes T-Shirt

dunkelblonde kurze Haare

3-Tage-Bart

beiger Trenchcoat

roter Rucksack

