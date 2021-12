"Maddie": Weiteres Verfahren gegen Verdächtigen vor Abschluss Stand: 30.12.2021 07:50 Uhr Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt schon länger im Fall "Maddie" gegen einen heute 45 Jahre alten Mann. In einem weiteren Fall steht ein Verfahren nun offenbar kurz vor dem Abschluss.

Dabei geht es um eine mutmaßliche Vergewaltigung einer Irin im Jahr 2004 in Portugal. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hofft, dass sie die Untersuchungen Anfang kommenden Jahres abschließen kann. "Mit welchem Ergebnis wird man dann sehen", sagte Behördensprecher Hans Christian Wolters mit Blick auf Medienberichte, in denen über eine bevorstehende Anklage gegen den Verdächtigen spekuliert wurde.

Drei Ermittlungsverfahren in Braunschweig

Der 45-jährige Christian B., der zeitweise in Braunschweig lebte, gilt als Verdächtiger im Fall der seit 2007 in Portugal verschwundenen Britin Madeleine McCann. Zusätzlich wird gegen den Mann in Braunschweig noch in zwei weiteren Verfahren ermittelt. Dabei gehe es jeweils um sexuellen Missbrauch von Kindern, sagte Wolters. Ermittlungsabschlüsse seien in diesen Fällen derzeit nicht absehbar.

