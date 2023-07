Stand: 12.07.2023 09:19 Uhr Lüften mit Folgen: Einbrecher nutzen geöffnete Fenster und Türen

Zum Lüften geöffnete Fenster und Türen sollten nicht unbeobachtet offenstehen. Darauf hat die Polizei Göttingen jetzt hingewiesen. Sie hat vermehrt Wohnungs- und Hauseinbrüche registriert, bei denen sich Täter so Einlass verschafft haben. Im Göttinger Stadtteil Groß Ellershausen stiegen nachts unbekannte Diebe durch ein geöffnetes Badezimmerfenster in ein Haus ein und entwendeten Handys und Bargeld. Die Bewohner schliefen. In Grone (Stadt Göttingen) kletterte ein Mann am Balkongeländer in den ersten Stock eines Hauses, um durch die offene Balkontür zu gelangen. Auch hier sei laut Polizei Bargeld gestohlen worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.07.2023 | 08:30 Uhr