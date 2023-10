Stand: 02.10.2023 21:44 Uhr Kies-Lkw kommt von Straße ab und kippt um - Fahrer stirbt

Ein 57 Jahre alter Lastwagenfahrer ist am Montag bei einem Unfall auf der L559 nahe Dransfeld im Landkreis Göttingen ums Leben gekommen. Er war mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der mit Schüttgut beladene Sattelzug kippte demnach auf die Seite und der Fahrer wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt. Die Unfallursache ist noch unklar. Die L 559 sei für die komplexe Unfallaufnahme und die Bergung des Lkw bis zum späten Abend voll gesperrt gewesen.

