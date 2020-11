Lkw-Kontrollen: Mehr als 70 Stundenkilometer zu schnell

Stand: 20.11.2020 16:37 Uhr

18 kontrollierte Lkw und 46 Verstöße - das ist das Ergebnis von Kontrollen der Polizei am Donnerstag an der B4 in Bad Harzburg. Immer wieder gefährdeten Lkw die Verkehrssicherheit, hieß es.