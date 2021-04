Stand: 12.04.2021 14:59 Uhr Lkw-Brand: A7 ab Nörten-Hardenberg Richtung Norden gesperrt

Wegen eines brennenden Lasters ist die Autobahn 7 in Fahrtrichtung Norden derzeit voll gesperrt. Bei Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) sei am Montagmittag gegen 13.40 Uhr ein Lkw in Vollbrand geraten, teilte die Polizei mit. Der Fahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Fahrbahn ist aktuell zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim-West voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.04.2021 | 15:00 Uhr