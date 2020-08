Stand: 30.08.2020 12:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lichtparcours 2020: Riesenhasen in der Löwenstadt

Zwei beleuchtete Riesenhasen haben am Wochenende Station in Braunschweig gemacht. Die mit Luft gefüllten Tiere "Bertha" und "Sniff" konnten von Besuchern auf dem Löwenwall in der Stadt besichtigt werden. Die Ausstellung der gigantischen Hasen mit dem Titel "Intrude XL" gehört zum Begleitprogramm des Lichtparcours 2020 in Braunschweig. Dabei zeigen seit Juni internationale Künstler ihre Werke. Die mehr als zehn Meter hohen Hasen hat die australische Künstlerin Amanda Parer geschaffen. Im Mittelpunkt der Lichterschau steht noch bis in Oktober der Wasserlauf der Oker mit seinen zahlreichen Brücken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.08.2020 | 12:00 Uhr