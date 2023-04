Stand: 04.04.2023 18:45 Uhr "Letzte Generation" in Braunschweig: Erst marschieren, dann kleben

Etwa 20 Aktivistinnen und Aktivisten der Klimabewegung "Letzte Generation" haben am Dienstag in Braunschweig im Feierabendverkehr eine Kreuzung blockiert. Obwohl sie im Vorfeld angekündigt hatten, sich nicht festkleben zu wollen, klebte sich ein Demonstrant auf der Kreuzung fest. Zwei weitere Aktivisten versuchten dies ebenfalls. Die Polizei konnte die Kreuzung schnell räumen und den Verkehr um den Demonstranten herumleiten. Die "Letzte Generation" hatte zuvor in Braunschweig zu einem Protestmarsch ohne Klebe-Aktionen aufgerufen. So wolle man mehr Menschen für den Protest gewinnen, sagte Aktivist Pascal Rietz im Vorfeld. Das Festkleben an Fahrbahnen sei für viele "sehr emotional besetzt".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.04.2023 | 06:30 Uhr